Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Olvera
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Olvera, Espagne

1 propriété total trouvé
Hôtel 4 986 m² dans Olvera, Espagne
Hôtel 4 986 m²
Olvera, Espagne
Surface 4 986 m²
Sol 3/3
A rare chance to acquire a fully operational hotel in Olvera, one of the most picturesque “P…
$8,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller