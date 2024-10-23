  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mijas
  4. Quartier résidentiel NAVIGOLF SUITES

Quartier résidentiel NAVIGOLF SUITES

Mijas, Espagne
depuis
$773,602
;
8
Laisser une demande
ID: 39050
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 856401310
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Navigolf Suites, the fifth phase of the prestigious residential complex in La Cala de Mijas. An exclusive development of 50 homes with 1, 2 and 3 bedrooms, featuring a terraced architecture that blends seamlessly with the surroundings and offers breathtaking sea views.

Localisation sur la carte

Mijas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa Luma
Benahavis, Espagne
depuis
$2,84M
Quartier résidentiel Lantana Residencial Boutique
Mijas, Espagne
depuis
$256,557
Quartier résidentiel Abril
Casares, Espagne
depuis
$486,914
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$498,501
Quartier résidentiel Ocyan Luxury Villas
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$3,70M
Vous regardez
Quartier résidentiel NAVIGOLF SUITES
Mijas, Espagne
depuis
$773,602
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Afficher tout Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Estepona, Espagne
depuis
$1,81M
This project already has a permit and construction is scheduled to begin immediately. This exclusive luxury villa, located in the prestigious Valle Romano enclave in Estepona, embodies the essence of modern design and sophistication in a privileged natural setting. With clean and elegant a…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Soto Vista
Quartier résidentiel Soto Vista
Quartier résidentiel Soto Vista
Quartier résidentiel Soto Vista
Quartier résidentiel Soto Vista
Afficher tout Quartier résidentiel Soto Vista
Quartier résidentiel Soto Vista
Manilva, Espagne
depuis
$2,58M
The villas boast exclusive features and high-end finishes, including fully fitted bathrooms with glass shower enclosures, high quality fitted wardrobes and a Hisense aerothermal system that optimises energy efficiency. Enjoy a saltwater swimming pool for a luxurious outdoor lifestyle, smar…
Agence
Muse
Laisser une demande
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Afficher tout Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$528,428
L'année de construction 2028
Immobiliers dans un Cadre Naturel à Mijas, Malaga Ce complexe résidentiel et golfique élégant, situé à Mijas, dans le quartier de Cerrado del Águila, est niché au cœur de collines vallonnées, à deux pas de la côte méditerranéenne. Son point fort est un parcours de golf 9 trous magnifiquement…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications