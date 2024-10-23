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Quartier résidentiel Los Altos Villa Sara

Rio Real, Espagne
depuis
$6,46M
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ID: 39422
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 526198258
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Village
    Rio Real

À propos du complexe

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2 level Contemporary Designer Villa in a natural hill environment of Altos de los Monteros. A privileged viewpoint location with stunning panoramic views over the coastline and Mediterranean Sea, Gibraltar and North African Coast. 5 bedrooms ensuite and a separate cloakroom on main floor level. Spa and gym looking to the garden. High ceilings, full size windows and indoor patio create the feeling of space and light inside the whole house. Fully equipped kitchen and bathrooms. elevator over all levels. Underfloor heating. Landscape garden with heated swimming-pool and jacuzzi. Turnkey Project by Belgian developers, built to highs quality with maximum guarantees. Interior can be made in accordance with clients whishes.

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Rio Real, Espagne
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