Quartier résidentiel Fuente Lirios

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Located in the heart of Benahavís, a new residential development is being launched featuring 28 Mediterranean-style apartments with 1, 2, or 3 bedrooms.
Each home includes a private underground parking space and access to a communal rooftop pool.
This development offers a unique opportunity to enjoy an authentic Andalusian lifestyle, surrounded by natural beauty near the Serranía de Ronda mountains and the Guadalmina River.
Just a 5-minute drive away are some of the region's top golf courses, and the popular destinations of San Pedro de Alcántara and Puerto Banús are only 15 minutes away.
Prime location in the center of Benahavís.
This new development is distributed in a central Mediterranean-style building with 28 apartments with 1, 2, and 3 bedrooms.
The homes are delivered fully equipped for immediate move-in and feature a carefully selected selection of high-end materials and finishes, along with an innovative and contemporary interior design.
Each home has an underground parking space pre-installed for charging electric vehicles.
Localisation sur la carte
Benahavis, Espagne
Éducation
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour