  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Quartier résidentiel Villa Satori

Quartier résidentiel Villa Satori

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,94M
;
18
Laisser une demande
ID: 39160
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 826392793
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle Auriga

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a built area of 650.17 m², boasts 534.64 m² of exquisite living space. Meticulously designed to offer an unrivalled lifestyle of comfort and sophistication. This impressive villa has five spacious bedrooms, each with its own luxurious en-suite bathroom. The master suite has a bathroom, dressing room and stunning views. The bathrooms, one on each floor, add comfort and elegance to the property. It goes beyond the ordinary, offering a fully equipped gym, a spa with sauna and hammam, a sophisticated bar and games room, an underground garage for two cars and a lift. The villa's contemporary architecture blends seamlessly with its natural surroundings, creating a luxurious and serene living experience. It is a masterpiece of modern design that promises an exceptional lifestyle in one of the most sought-after locations on the Costa del Sol. Enjoy the ultimate in sophisticated living and make this stunning property your own.

Localisation sur la carte

San Pedro Alcantara, Espagne
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa Golden Mile
Marbella, Espagne
depuis
$3,13M
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$288,667
Quartier résidentiel Solaia
Bel Air, Espagne
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Casa Orquidea
Benahavis, Espagne
depuis
$22,62M
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$348,951
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa Satori
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,94M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,10M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Vues Étonnantes Appartements Certifiés BREEAM Avec Grandes Terrasses à Fuengirola Ce projet est situé dans la municipalité de Fuengirola. Située au cœur de la Costa del Sol, Fuengirola, animée et animée, possède de belles plages de sable fin, d'excellents équipements et une atmosphère animée…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Afficher tout Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Quartier résidentiel Sunset Bay Estepona Fase 4
Estepona, Espagne
depuis
$531,283
Premium promotion located in one of the best areas of the Costa del Sol. Consisting of 174 apartments with large terraces and panoramic views of the sea with southwest orientation. The homes have a surface parking space and storage room during the development of the urbanization. Your …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Afficher tout Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,56M
L'année de construction 2027
A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the hi…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications