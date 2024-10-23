  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Quartier résidentiel Casa Orquidea

Quartier résidentiel Casa Orquidea

Benahavis, Espagne
depuis
$22,62M
;
20
Laisser une demande
ID: 39149
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1203944582
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Perched atop Herrojo Alto with sweeping panoramic views, a true architectural masterpiece. The journey begins along the scenic, tree-lined roads of the exclusive El Herrojo Alto gated community, leading you to the grand entrance of this remarkable residence. A spacious driveway welcomes you to a strikingly modern home accented with natural materials. Inside, sunlight floods the foyer through expansive floor-to-ceiling windows, framing breathtaking vistas. The main living area features a stylish lounge with a fireplace that elegantly separates it from the large dining room and contemporary kitchen. An adjoining outdoor kitchen enhances the culinary experience, perfect for entertaining. This level also offers two guest bedrooms, each with a private en-suite bath. Upstairs, you’ll find three additional en-suite bedrooms, including a magnificent master suite of over 70 m². The master retreat boasts a walk-in closet, luxurious bath, and a private terrace with a jacuzzi overlooking the stunning landscape. The lower level unfolds nearly 800 m² of lavish space, all designed to capture natural light and views through its generous windows. Here you’ll discover multiple lounges for relaxing or entertaining, a playroom, cinema room, fully equipped gym, and an indoor spa complete with pool and jacuzzi. Additional features include a dedicated home office, a garage accommodating up to six cars, and three more en-suite bedrooms—one with a private entrance and kitchenette, ideal for staff or guests.

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel El Madroñal Villas - Villa Tiffany
Benahavis, Espagne
depuis
$12,86M
Quartier résidentiel The Views Residences
Istan, Espagne
depuis
$1,81M
Quartier résidentiel Amenábar Cortesín
Casares, Espagne
depuis
$655,286
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Quartier résidentiel Finca Cortesin Green 10 Villa 4
Casares, Espagne
depuis
$5,46M
Vous regardez
Quartier résidentiel Casa Orquidea
Benahavis, Espagne
depuis
$22,62M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Halar
Complexe résidentiel Halar
Complexe résidentiel Halar
Complexe résidentiel Halar
Complexe résidentiel Halar
Complexe résidentiel Halar
Complexe résidentiel Halar
Alicante, Espagne
depuis
$338,345
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 73–114 m²
3 objets immobiliers 3
Halar comprend 47 appartements modernes conçus avec durabilité et un design unique en tête. Les appartements sont vendus avec place de parking et stockage inclus.Sur le territoire du complexe il y a une piscine, des jardins bien entretenus et une aire de jeux. Les équipements supplémentaires…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
73.0
355,516
Apartment 3 chambres
102.0
470,418
Apartment 4 chambres
114.0
523,888
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Afficher tout Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Calp, Espagne
depuis
$345,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Découvrez un nouveau projet exclusif qui repense le concept de vie de luxe sur la Costa Blanca. Situé au cœur de Calpe, ce complexe innovant offre la combinaison parfaite de design moderne, de durabilité et de confort, créé pour ceux qui recherchent un style de vie exceptionnel.Le projet pré…
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Afficher tout Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Benahavis, Espagne
depuis
$7,96M
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications