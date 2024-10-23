  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mijas
  4. Quartier résidentiel NAVIGOLF SUITES 2

Quartier résidentiel NAVIGOLF SUITES 2

Mijas, Espagne
depuis
$489,189
;
5
Laisser une demande
ID: 38920
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 293788301
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
The final phase of the prestigious Navigolf complex offers high-end residences with stunning sea views, surrounded by an unbeatable range of leisure and entertainment options nearby.

Localisation sur la carte

Mijas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$715,340
Quartier résidentiel Marbella Lake
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Guadalmina 720
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
Quartier résidentiel Cape View
Artola, Espagne
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel BLISS HOMES
Casares, Espagne
depuis
$490,327
Vous regardez
Quartier résidentiel NAVIGOLF SUITES 2
Mijas, Espagne
depuis
$489,189
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Afficher tout Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$625,814
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue po…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Afficher tout Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,25M
This villa is a two-storey contemporary residence with a basement, designed under the Sismo Building System. The home combines Scandinavian-inspired minimalism with high thermal efficiency, open interior spaces, and panoramic views. The design emphasizes natural light, sustainability, and c…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Afficher tout Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Quartier résidentiel Marina Golden Bay
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,13M
Located between the towns of Torremolinos and Fuengirola, Benalmadena is just 20 minutes from Malaga airport and is connected to the main areas and attractions of the coast by train and bus services. Rich in attractive beaches, numerous entertainment options and an impressive marina, Benalma…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications