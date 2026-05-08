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Maisons de ville avec garage à vendre en Murcie, Espagne

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5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
La résidence Atenas est un complexe résidentiel moderne à San Pedro del Pinatar (Murcia), à …
$358,875
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Maison de ville 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Maison de ville de 3 chambres avec vue sur la mer et garage. Spectaculaire maison de ville à…
$367,389
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Maison de ville 2 chambres dans Murcie, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Découvrez un espace de vie exclusif où la modernité se rencontre confortablement dans la vil…
$269,450
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Murcie, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Découvrez un complexe résidentiel exclusif où la modernité se rencontre confortablement dans…
$371,229
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Maison de ville 3 chambres dans San Javier, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Découvrez des maisons de ville modernes avec piscine privée, situées dans le prestigieux qua…
$696,843
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Caractéristiques des propriétés en Murcie, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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