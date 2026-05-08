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Maisons Piscine à vendre en Murcie, Espagne

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31
62 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Caravaca de la Cruz, Espagne
Villa 3 chambres
Caravaca de la Cruz, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Villa emblématique au design rustique et traditionnel, piscine privée et cour excédentaire s…
$331,069
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Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Villa attrayante avec une grande terrasse sur le toit, un jardin et un parking sans piscine,…
$379,979
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Villa 5 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 5 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 144 m²
Villa radieuse et spacieuse avec réceptions sur le toit, piscine privée et salon à aire ouve…
$987,067
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison de ville 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
Superbe maison de ville avec terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine comm…
$341,433
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Maison de ville 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
Superbe maison de ville avec terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine comm…
$299,766
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Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Nombre d'étages 2
Belle villa avec grande terrasse sur le toit, jardin et piscine privée située à proximité de…
$449,135
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison de ville 2 chambres dans San Javier, Espagne
Maison de ville 2 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Belle maison de ville avec piscine privée et solarium située dans une zone privilégiée à pro…
$294,653
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Villa 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
Villa moderne et confortable équipée d’une piscine privée et d’une immense terrasse sur le t…
$306,932
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Villa 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Villa 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 231 m²
Incroyable immense villa avec une grande terrasse sur le toit et une piscine privée située à…
$434,866
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Villa 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Nombre d'étages 1
Superbe villa avec piscine privée, garage couvert et grande terrasse sur le toit avec vue su…
$411,569
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Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 317 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa spacieuse avec grande terrasse, grand jardin et piscine privée, située à pr…
$518,965
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Villa 4 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 4 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 279 m²
Nombre d'étages 1
Spacieuse villa brillante avec une grande terrasse sur le toit, un grand jardin et une pisci…
$484,927
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Villa 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Villa haut de gamme avec accès à un complexe de golf, piscine privée et jardin charmant, sit…
$611,336
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Villa 2 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 2 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Jolie villa avec une grande terrasse sur le toit, un jardin et une piscine privée située à p…
$296,294
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 173 m²
Belle villa équipée d’une piscine privée et d’une immense terrasse sur le toit située à prox…
$369,210
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Villa 4 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 4 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 1
Villa spacieuse avec piscine privée, jardin, grande terrasse sur le toit et vue panoramique …
$783,608
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Villa 3 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 3 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Villa fantastique avec piscine privée, terrasse sur le toit et espace de vie à aire ouverte,…
$457,081
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Villa 3 chambres dans Calasparra, Espagne
Villa 3 chambres
Calasparra, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Villa moderne d’un seul étage avec un immense jardin privé et une piscine, située sur un vas…
$468,109
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Villa 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Villa 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 277 m²
Villa haut de gamme accueillante avec piscine privée et grande terrasse sur le toit, située …
$481,512
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Jolie villa avec grande terrasse sur le toit, piscine privée et vue imprenable sur la mer si…
$480,762
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Villa 3 chambres dans Carthagène, Espagne
Villa 3 chambres
Carthagène, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Villa d’angle de luxe avec piscine privée et grande terrasse située à 100 mètres de la plage…
$499,175
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Duplex 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Duplex 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Duplex sophistiqué au dernier étage avec terrasse privée sur le toit, piscine et vue sur la …
$404,106
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Villa opulente et clé en main avec terrasse sur le toit, située dans une station balnéaire a…
$453,083
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Villa 4 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 4 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 346 m²
Villa de luxe clé en main avec piscine privée et vue sur la mer avec rez-de-chaussée dans un…
$697,727
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Villa 3 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 3 chambres
San Javier, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle maison à vendre, cette fois c'est une v…
$767,461
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Villa 3 chambres dans Murcie, Espagne
Villa 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Nombre d'étages 1
Villa fantastique avec piscine privée, parking sur le terrain et vaste terrasse sur le toit,…
$324,372
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Maison de ville 3 chambres dans San Javier, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Magnifique maison de ville avec de vastes chambres, une terrasse, une piscine privée et une …
$350,660
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Villa 3 chambres dans Carthagène, Espagne
Villa 3 chambres
Carthagène, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 267 m²
Nombre d'étages 2
Villa haut de gamme avec piscine privée, jardin et grande terrasse nichée à 100 mètres de la…
$440,310
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Villa 4 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 4 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 184 m²
Nombre d'étages 1
Immense villa de luxe avec une grande terrasse sur le toit, un jardin et une piscine privée …
$802,210
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Villa splendide avec piscine, vaste terrasse sur le toit et parking privé situé dans un refu…
$359,708
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Caractéristiques des propriétés en Murcie, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Terrain de golf
Bon marché
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