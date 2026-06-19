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Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Espagne

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Estrémadure
4
Badajoz
4
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2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Dolores, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Charmant appartement au rez-de-chaussée avec un petit jardin privé, une terrasse, une piscin…
$321,285
T.V.A.
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Estepona, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Estepona, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 257 m²
Sol 1/2
Appartement accueillant au niveau intermédiaire avec grande terrasse, piscine, salle de spor…
$655,236
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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