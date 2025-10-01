Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Martorell, Espagne

7 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Martorell, Espagne
Villa 5 chambres
Martorell, Espagne
Chambres 5
Surface 460 m²
$936,890
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Martorell, Espagne
Villa 4 chambres
Martorell, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 465 m²
New villa with sea views located in the area near Benissa between Calpe and Moraira. Coast o…
$1,27M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Martorell, Espagne
Villa 3 chambres
Martorell, Espagne
Chambres 3
Surface 385 m²
Superb luxury villa in Spain, between Benidorm and Altea. Albir area is one of the best priv…
$1,57M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa dans Martorell, Espagne
Villa
Martorell, Espagne
Welcome to modern villas with sea views in the popular area of ​​Cabo Roig! The houses consi…
$576,565
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Martorell, Espagne
Villa 3 chambres
Martorell, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 156 m²
New villa in Campoamor with sea views. Luxurious property from a major Spanish developer, ho…
$493,875
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Martorell, Espagne
Villa 3 chambres
Martorell, Espagne
Chambres 3
Surface 506 m²
Detached house with unique architecture, built by the owners in 2005, located in the immedia…
$2,18M
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Martorell, Espagne
Villa 4 chambres
Martorell, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
New villa in Campoamor with sea views. Luxurious property from a major Spanish developer, ho…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
