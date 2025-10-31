Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Marbella, Espagne

4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol dans Marbella, Espagne
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Espagne
Nombre de pièces 24
Surface 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
