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Appartements Piscine à vendre en Bas-Ampurdan, Espagne

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
5
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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Castell dAro, Espagne
Appartement 2 chambres
Castell dAro, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 1/3
Appartement de prestige comprenant un séjour/salle à manger avec balcon et cuisine américain…
$594,440
T.V.A.
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Agence
Scat Realty
Langues
Русский, Español
Appartement 2 chambres dans Castell dAro, Espagne
Appartement 2 chambres
Castell dAro, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Sol 1/3
Appartement de prestige comprenant un séjour/salle à manger avec balcon et cuisine américain…
$588,662
T.V.A.
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Русский, Español
Appartement 1 chambre dans Castell dAro, Espagne
Appartement 1 chambre
Castell dAro, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/3
Appartement de prestige comprenant un séjour/salle à manger avec balcon et cuisine américain…
$317,114
T.V.A.
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Value OneValue One
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Types de propriétés en Bas-Ampurdan

2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Bas-Ampurdan, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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