  2. Espagne
  3. La Victoria de Acentejo
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en La Victoria de Acentejo, Espagne

1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans La Victoria de Acentejo, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Victoria de Acentejo, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
terrasse, stationnement, vue sur la montagne
$292,782
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
