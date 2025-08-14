Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. La Victoria de Acentejo
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en La Victoria de Acentejo, Espagne

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans La Victoria de Acentejo, Espagne
Appartement 3 chambres
La Victoria de Acentejo, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
stationnement, vue sur la montagne
$269,359
Penthouse 3 chambres dans La Victoria de Acentejo, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Victoria de Acentejo, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
terrasse, stationnement, vue sur la montagne
$292,782
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
