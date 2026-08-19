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Appartements Piscine à vendre en la Ribera Baixa, Espagne

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Cullera
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
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Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1/5
A vendre: Appartement studio moderne d'une superficie de 30.66 m2 dans le nouveau complexe r…
$150,243
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Appartement 2 chambres dans Cullera, Espagne
Appartement 2 chambres
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 3/5
Spacieux appartement de trois pièces avec deux chambres et deux balcons dans le nouveau comp…
$384,331
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Appartement 2 chambres dans Cullera, Espagne
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Cullera, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 4/5
Spacieux appartement de trois pièces comprenant deux chambres séparées et deux balcons dans …
$395,823
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 5/5
Studio avec balcon spacieux au dernier étage résidentiel du nouveau complexe de Cullera à Cu…
$239,153
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/5
Appartement moderne de deux pièces avec une chambre séparée dans le nouveau complexe résiden…
$229,775
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
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Cullera, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 3/5
Studio fonctionnel avec un balcon spacieux dans le nouveau complexe résidentiel N.A. Cullera…
$222,208
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TekceTekce
Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 3/5
Appartement de deux pièces avec une chambre séparée et un balcon spacieux dans le complexe r…
$303,591
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Appartement 2 chambres dans Cullera, Espagne
Appartement 2 chambres
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 1/5
Spacieux appartement de trois pièces comprenant deux chambres séparées dans le complexe rési…
$297,938
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 4/5
Appartement moderne de deux pièces avec une chambre séparée et deux balcons dans le complexe…
$311,897
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 2/5
Appartement lumineux de deux pièces avec une chambre séparée et deux balcons dans le complex…
$293,980
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
Appartement 1 chambre
Cullera, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 2/5
Appartement moderne de deux pièces avec un balcon spacieux dans le complexe en sous-construc…
$294,707
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Appartement 1 chambre dans Cullera, Espagne
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Cullera, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 4/5
Studio moderne avec un balcon spacieux dans le complexe sous-construction N.A. Cullera. L'ap…
$228,854
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Types de propriétés en la Ribera Baixa

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en la Ribera Baixa, Espagne

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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