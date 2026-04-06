Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. La Nucia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en La Nucia, Espagne

penthouses
29
2 BHK
91
3 BHK
54
4 BHK
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 1
Appartement moderne au milieu du sol avec grande terrasse, salle de sport, club social situé…
$436,950
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 2
Appartement de prestige avec terrasse, salle de sport, club social situé dans une résidence …
$363,551
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller