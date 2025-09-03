Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Jardin

Loyer mensuel de villas avec jardin en la Marina Baixa, Espagne

1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Altea, Espagne
villa de 5 chambres
Altea, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
climatisation, jardin, terrasse, terrasse sur le toit, garage, stationnement, piscine privée…
$5,852
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne