Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel de appartements avec jardin en la Marina Baixa, Espagne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$2,327
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne