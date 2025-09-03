Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en la Marina Baixa, Espagne

4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$2,327
par mois
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
stationnement, vue sur la montagne
$4,533
par mois
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
LOCATION À LONG TERME. Appartement neuf en bord de mer à la plage de Poniente, avec 2 chambr…
$2,809
par mois
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
La mer et la nature comme toile de fond de votre nouvelle vie. Appartement de 3 chambres dan…
$2,444
par mois
Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

