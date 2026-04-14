Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Alta
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en la Marina Alta, Espagne

Calp
3
Denia
12
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Calp, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 188 m²
Nombre d'étages 3
Magnifique maison de ville avec terrasse privative sur le toit, garage, piscine commune et t…
$826,415
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Alta, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller