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Bord du lac Maisons à vendre en la Marina Alta, Espagne

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Calp
169
Javea
87
Denia
47
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Teulada, Espagne
Villa 3 chambres
Teulada, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 750 m²
Cette villa est un projet aux formes étonnantes, des espaces extérieurs conçus en harmonie a…
$2,30M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Teulada, Espagne
Villa 3 chambres
Teulada, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 850 m²
Nous découvrons cette villa comme une villa à l'architecture moderne, avec des espaces ouver…
$2,72M
T.V.A.
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Types de propriétés en la Marina Alta

villas
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en la Marina Alta, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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