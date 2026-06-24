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Vue sur la mer Duplex à vendre en la Marina Alta, Espagne

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Espagne
Duplex 2 chambres
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 3
Appartements à Benitchell Alicante Costa Blanca Explorez ces appartements spacieux, situés p…
$545,425
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Caractéristiques des propriétés en la Marina Alta, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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