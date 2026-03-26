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Penthouses avec terrasse à vendre en La Axarquia, Espagne

Rincon de la Victoria
13
Velez Malaga
7
Torrox
7
Attique Supprimer
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4 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Rincon de la Victoria, Espagne
Penthouse 3 chambres
Rincon de la Victoria, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 2
Un penthouse captivant avec une vue sur la mer incroyable, une salle de sport de classe mond…
$560,181
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Rincon de la Victoria, Espagne
Penthouse 2 chambres
Rincon de la Victoria, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 2
Penthouse de luxe avec terrasse panoramique privée sur le toit, piscine à dégagement et sall…
$480,762
T.V.A.
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Penthouse 1 chambre dans Velez Malaga, Espagne
Penthouse 1 chambre
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Sol 5
Penthouse exceptionnel avec une grande terrasse, un accès à la piscine et de magnifiques jar…
$302,768
T.V.A.
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AuraAura
Penthouse 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Penthouse 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 4/4
Luxueuse maison duplex au dernier étage avec terrasse sur le toit et piscine commune en plei…
$321,499
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en La Axarquia, Espagne

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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