  2. Espagne
  3. lAlacanti

Nouveaux bâtiments à vendre en lAlacanti

Alicante
1
Complexe résidentiel Halar
Alicante, Espagne
depuis
$338,345
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 73–114 m²
3 objets immobiliers 3
Halar comprend 47 appartements modernes conçus avec durabilité et un design unique en tête. Les appartements sont vendus avec place de parking et stockage inclus.Sur le territoire du complexe il y a une piscine, des jardins bien entretenus et une aire de jeux. Les équipements supplémentaires…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
73.0
364,144
Apartment 3 chambres
102.0
481,835
Apartment 4 chambres
114.0
536,603
