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Bord du lac Appartements à vendre en lAlacanti, Espagne

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el Campello
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Appartement 3 chambres dans el Campello, Espagne
Appartement 3 chambres
el Campello, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/5
Fantastique appartement au rez-de-chaussée avec piscine communautaire, grande terrasse et vu…
$367,552
T.V.A.
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Types de propriétés en lAlacanti

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en lAlacanti, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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