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Restaurants à vendre en Guardamar del Segura, Espagne

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Restaurant 800 m² dans Guardamar del Segura, Espagne
Restaurant 800 m²
Guardamar del Segura, Espagne
Surface 800 m²
Restaurant haut de gamme sur la Costa Blanca!Guardamar del Segura (Province d'Alicante)Coût …
$1,71M
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