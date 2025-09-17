Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Grenade, Espagne

Villa 4 chambres dans Almunecar, Espagne
Villa 4 chambres
Almunecar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Villas élégantes avec vue panoramique sur la mer à La Herradura, Grenade La Herradura est un…
$1,62M
Villa 3 chambres dans Almunecar, Espagne
Villa 3 chambres
Almunecar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 292 m²
Nombre d'étages 2
Villas durables en front de mer avec des vues infinies à Almuñecar Ce nouveau développement …
$2,13M
Villa 5 chambres dans Calahonda, Espagne
Villa 5 chambres
Calahonda, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
A large high quality built classic villa in excellent condition, located in a very quiet are…
$2,95M
Maison de ville 3 chambres dans Almunecar, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Almunecar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Nombre d'étages 4
New Build Townhouses dans un emplacement acheté après la plage à Almuñecar Ce nouveau projet…
$468,807
Villa 6 chambres dans Caniles, Espagne
Villa 6 chambres
Caniles, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 432 m²
Luxurious luxury villa with jacuzzi located in Spain on the island of Ibiza, near the coast …
$3,27M
Villa 5 chambres dans Caniles, Espagne
Villa 5 chambres
Caniles, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 431 m²
Stylish villa in Ibiza with sea views and private pool 16 x 5 meters. Just 20 minutes walk t…
$2,52M
Villa 4 chambres dans Almunecar, Espagne
Villa 4 chambres
Almunecar, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 194 m²
Nombre d'étages 4
Villas de dimensions avec piscines privées à Grenade Almuñecar Almuñecar est une zone côtièr…
$2,52M
Villa 4 chambres dans Caniles, Espagne
Villa 4 chambres
Caniles, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 470 m²
New modern villa on the Spanish island of Ibiza, in a quiet area close to Cala Llonga beach.…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Almunecar, Espagne
Maison 4 chambres
Almunecar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 219 m²
Nombre d'étages 4
Villas de dimensions avec piscines privées à Grenade Almuñecar Almuñecar est une zone côtièr…
$2,22M
Villa 5 chambres dans Almunecar, Espagne
Villa 5 chambres
Almunecar, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 374 m²
Nombre d'étages 4
Villas de dimensions avec piscines privées à Grenade Almuñecar Almuñecar est une zone côtièr…
$3,75M
