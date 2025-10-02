Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Godella
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Godella, Espagne

3 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Godella, Espagne
Villa 5 chambres
Godella, Espagne
Chambres 5
Surface 232 m²
Nouvelles villas dans l'année, ValenceNouveau complexe résidentiel de 36 villas de 4 et 5 ch…
$956,493
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Godella, Espagne
Villa 4 chambres
Godella, Espagne
Chambres 4
Surface 212 m²
Nouvelles villas dans l'année, ValenceNouveau complexe résidentiel de 36 villas de 4 et 5 ch…
$962,361
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Godella, Espagne
Villa 4 chambres
Godella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Spacieuse maison privée de 500 m² à vendre avec un grand jardin de 4000 m², à 20 minutes du …
$899,851
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller