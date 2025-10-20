Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Gironais
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Gironais, Espagne

villas
3
4 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Llagostera, Espagne
Maison 4 chambres
Llagostera, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Nombre d'étages 1
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Llagostera, Espagne
Villa 3 chambres
Llagostera, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 18 000 m²
Beautiful rustic house with a large plot of 18,000 m2 totally delimited with a construction …
$1,37M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Gérone, Espagne
Villa 5 chambres
Gérone, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 279 m²
Une maison au coeur de Girona. Emplacement unique dans la vieille ville. Il y a une licence …
$1,02M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 5 chambres dans Gérone, Espagne
Villa 5 chambres
Gérone, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 200 m²
Masia du 17ème siècle, 15 km de la deuxième plus grande ville de Catalogne - Gérone et 20 km…
$3,01M
Laisser une demande
