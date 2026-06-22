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Penthouses à vendre en Gérone, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Gérone, Espagne
Penthouse 3 chambres
Gérone, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 5
Appartements à proximité du parc à Plaça Ciutat de Figueres en Girona Les appartements sont …
$565,635
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Penthouse 3 chambres dans Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Espagne
Penthouse 3 chambres
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Sol 5
Appartements en front de mer dans un emplacement privilégié à Girona Platja d-Aro est l'une …
$1,74M
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Caractéristiques des propriétés en Gérone, Espagne

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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