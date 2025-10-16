Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalet 5 chambres dans Santa Maria de Llorell, Espagne
Chalet 5 chambres
Santa Maria de Llorell, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 449 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
Chalet 5 chambres dans Canyelles, Espagne
Chalet 5 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 458 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE HAUT STANDING ET VUE MER PANORAMIQUE À LLORET DE MAR  Bienvenue dans …
$1,34M
Chalet 4 chambres dans Serrabrava, Espagne
Chalet 4 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 309 m²
Nombre d'étages 2
MAISON FANTASTIQUE AVEC VUE INCROYABLE SUR LA MER À SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  C'est une…
$815,218
Chalet 3 chambres dans Lloret de Mar, Espagne
Chalet 3 chambres
Lloret de Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 293 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Bienvenue dans une…
$801,413
Chalet 4 chambres dans Serrabrava, Espagne
Chalet 4 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER ET RÉCEMMENT CONSTRUIT À LLORET DE MAR  Cett…
$1,36M
Chalet 5 chambres dans Canyelles, Espagne
Chalet 5 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 402 m²
Nombre d'étages 2
FANTASTIQUE MAISON DE LUXE AVEC UNE VUE MER INCROYABLE À LLORET DE MAR  Découvrez cette e…
$1,68M
Chalet 7 chambres dans Canyelles, Espagne
Chalet 7 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 464 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON AVEC BELLES VUES SUR LA MER À CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  C'est une belle…
$904,131
