Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Garraf
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Garraf, Espagne

Cubelles
5
Sant Pere de Ribes
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Cubelles, Espagne
Appartement 3 chambres
Cubelles, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 2
Apartments in Cubelles Close to Nature, the Sea, and City Access in Cubelles Cubelles is one…
$645,734
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Cubelles, Espagne
Appartement 2 chambres
Cubelles, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 2
Apartments in Cubelles Close to Nature, the Sea, and City Access in Cubelles Cubelles is one…
$506,116
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Garraf

2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Garraf, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller