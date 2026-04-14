Mountain View Appartements à vendre en Elx Elche, Espagne

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Elx Elche, Espagne
Appartement 2 chambres
Elx Elche, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 107 m²
Nombre d'étages 2
Appartement moderne en étage intermédiaire avec grande terrasse, piscine commune, espace spa…
$277,776
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Elx Elche, Espagne

avec Jardin
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