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Maisons de ville Piscine à vendre en el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de luxe avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire située à côt…
$343,700
T.V.A.
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Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Maison de ville 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville moderne avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire située à côt…
$329,410
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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