  2. Espagne
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Espagne

2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Duplex 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Spacieuses maisons en duplex avec 3 chambres, 2 salles de bains et 1 toilette. Toutes les ma…
$372,440
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Duplex 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Les maisons avec 3 chambres, 2 salles de bains et des toilettes, avec de grandes terrasses e…
$325,885
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Espagne

Bon marché
Luxe
