Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Baix Vinalopo
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en el Baix Vinalopo, Espagne

Santa Pola
20
Elx Elche
21
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans la Marina, Espagne
Villa 3 chambres
la Marina, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 109 m²
VILLA AU BORD DES PLAGES DU PINET ! Villa dans un quartier résidentiel situé sur la plage …
$699,006
Laisser une demande
Villa dans la Marina, Espagne
Villa
la Marina, Espagne
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Villas de luxe à proximité de la plage sur la Costa Blanca Bienvenue à une promotion exclusi…
$622,373
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en el Baix Vinalopo, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller