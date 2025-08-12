Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons multifamiliales et duplex à vendre en el Baix Vinalopo, Espagne

Santa Pola
8
8 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 4 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 87 m2.Plot size: 215 m2.Cellar: 45 m2.Private pool: 24 m2.New B…
$280,950
Duplex 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Plot size: 215 m2.Private pool: 24 m2.New Build.There is…
$280,950
Duplex 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 90 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 90 m2.Terrace: 39 m2.New Build.There is communal pool, green z…
$195,255
Duplex 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Plot size: 215 m2.Private pool: 24 m2.New Build.There is…
$260,340
Duplex 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Duplex au design linéaire et moderne tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il se caractérise …
$305,481
Duplex 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Plot size: 270 m2.Cellar: 43 m2, terrace: 4 m2.Private p…
$260,340
Duplex 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.Solarium: 28 m2, garden: 15 m2.New Build.There is communa…
$374,239
Duplex 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Duplex 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 90 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 90 m2.Terrace: 39 m2.New Build.There is communal pool, green z…
$195,255
