Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Comarca de Valencia
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Comarca de Valencia, Espagne

Valence
4
4 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Valence, Espagne
Maison 4 chambres
Valence, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Valence, Espagne
Villa 3 chambres
Valence, Espagne
Chambres 3
Surface 174 m²
$1,90M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Benimamet, Espagne
Bungalow 2 chambres
Benimamet, Espagne
Chambres 2
Surface 131 m²
$257,021
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Duplex 4 chambres dans Valence, Espagne
Duplex 4 chambres
Valence, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
ALEGRIA REAL ESTATE vous propose ce duplex extraordinaire et moderne dans le centre historiq…
$986,674
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Comarca de Valencia, Espagne

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller