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Appartements avec terrasse à vendre en Comarca de Valencia, Espagne

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Valence
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17 propriétés total trouvé
Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 83 m²
Aquene, un mot d'origine autochtone américaine qui signifie paix ou harmonie, donne le nom à…
$342,400
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 83 m²
Aquene, un mot d'origine autochtone américaine qui signifie paix ou harmonie, donne le nom à…
$348,107
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 100 m²
Vivenia, une promotion de nouveaux travaux conçus pour ceux qui veulent profiter de la vie u…
$580,470
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LDV InvestLDV Invest
Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 96 m²
Véra I, une promotion exclusive de nouveaux travaux composés de 157 1, 2 et 3 chambres, répa…
$411,689
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
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Surface 97 m²
Véra I, une promotion exclusive de nouveaux travaux composés de 157 1, 2 et 3 chambres, répa…
$416,250
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 133 m²
Barocci est une résidence exclusive située à Nou Malilla, en première ligne de l'avenue Fern…
$857,142
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 83 m²
Aquene, un mot d'origine autochtone américaine qui signifie paix ou harmonie, donne le nom à…
$336,693
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 120 m²
Barocci est une résidence exclusive située à Nou Malilla, en première ligne de l'avenue Fern…
$594,064
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 94 m²
Vivenia, une promotion de nouveaux travaux conçus pour ceux qui veulent profiter de la vie u…
$597,576
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 71 m²
Véra I, une promotion exclusive de nouveaux travaux composés de 157 1, 2 et 3 chambres, répa…
$319,315
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 144 m²
Viria est une promotion résidentielle exclusive située au cœur de Valence, à côté des Torres…
$890,240
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 114 m²
Barocci est une résidence exclusive située à Nou Malilla, en première ligne de l'avenue Fern…
$588,928
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 97 m²
Véra I, une promotion exclusive de nouveaux travaux composés de 157 1, 2 et 3 chambres, répa…
$404,846
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 107 m²
Véra I, une promotion exclusive de nouveaux travaux composés de 157 1, 2 et 3 chambres, répa…
$441,339
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Appartement dans Valence, Espagne
Appartement
Valence, Espagne
Surface 125 m²
Barocci est une résidence exclusive située à Nou Malilla, en première ligne de l'avenue Fern…
$582,080
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Appartement dans Valence, Espagne
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Valence, Espagne
Surface 173 m²
Barocci est une résidence exclusive située à Nou Malilla, en première ligne de l'avenue Fern…
$780,672
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Appartement dans Valence, Espagne
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Valence, Espagne
Surface 107 m²
Aquene, un mot d'origine autochtone américaine qui signifie paix ou harmonie, donne le nom à…
$413,163
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Types de propriétés en Comarca de Valencia

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Comarca de Valencia, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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