Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Catalogne
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Catalogne, Espagne

Barcelone
19
Gérone
206
Lloret de Mar
70
Blanes
32
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Peralada, Espagne
TOP TOP
Villa 4 chambres
Peralada, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Scat Realty
Langues
Русский, Español
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Catalogne, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller