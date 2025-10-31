Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Catalogne
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Catalogne, Espagne

Gérone
10
Lloret de Mar
7
2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Serrabrava, Espagne
Chalet 4 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER ET RÉCEMMENT CONSTRUIT À LLORET DE MAR  Cett…
$1,36M
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Santa Maria de Llorell, Espagne
Chalet 6 chambres
Santa Maria de Llorell, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON PROCHE DE LA MER À CANYELLES, LLORET DE MAR  C'est une grande propriété,…
$854,377
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Catalogne, Espagne

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller