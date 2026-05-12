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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Castellón, Espagne

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Penthouse 3 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Penthouse 3 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 373 m²
Sol 3/3
Penthouse haut de gamme de luxe près de la plage offrant une vue incroyable sur la mer et un…
$1,33M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Castellón, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
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