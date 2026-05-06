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Villas Piscine à vendre en Carthagène, Espagne

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3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Carthagène, Espagne
Villa 3 chambres
Carthagène, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 267 m²
Nombre d'étages 2
Villa haut de gamme avec piscine privée, jardin et grande terrasse nichée à 100 mètres de la…
$440,310
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Carthagène, Espagne
Villa 3 chambres
Carthagène, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Villa d’angle de luxe avec piscine privée et grande terrasse située à 100 mètres de la plage…
$499,175
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 chambres dans Carthagène, Espagne
Villa 4 chambres
Carthagène, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Villa moderne clé en main avec piscine privée, grand jardin, terrasse sur le toit située à p…
$409,879
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Carthagène, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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