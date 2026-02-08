Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Carthagène
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Carthagène, Espagne

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Carthagène, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Carthagène, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 79 m²
Maisons neuves à 50 m de la plage à La Azohia, Carthagène Maisons côtières exclusives à que…
$299,557
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Carthagène, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller