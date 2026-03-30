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Appartements à vendre en Cantabrie, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Cueto, Espagne
Appartement 2 chambres
Cueto, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 1/4
Magnifique appartement moderne avec grande terrasse, piscine communautaire et installations …
$363,507
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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