Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Îles Canaries
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Îles Canaries, Espagne

;
Santa Cruz de Ténérife
33
Adeje
20
Arona
8
Los Cristianos
6
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans San Miguel de Abona, Espagne
Maison de ville 4 chambres
San Miguel de Abona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine commune, balcon
$351,282
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne, balcon
$597,822
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
jardin, terrasse sur le toit, garage, stationnement, vue sur la montagne
$416,131
Laisser une demande
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Îles Canaries, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller