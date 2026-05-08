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avec terrasse Studios à vendre en Îles Canaries, Espagne

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Santa Cruz de Ténérife
23
Adeje
11
Arona
9
San Miguel de Abona
3
1 propriété total trouvé
Studio dans Adeje, Espagne
Studio
Adeje, Espagne
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$222,944
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Caractéristiques des propriétés en Îles Canaries, Espagne

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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