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Loyer mensuel de Maisons en Îles Canaries, Espagne

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Santa Cruz de Ténérife
5
5 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
jardin, terrasse, garage, piscine commune, vue sur la montagne, balcon
$2,932
par mois
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Villa 2 chambres dans Guia de Isora, Espagne
Villa 2 chambres
Guia de Isora, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$2,886
par mois
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villa de 3 chambres dans Adeje, Espagne
villa de 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 195 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée, vue sur la montagne
$5,484
par mois
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Villa 2 chambres dans Guia de Isora, Espagne
Villa 2 chambres
Guia de Isora, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$2,226
par mois
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Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
climatisation, jardin, terrasse, terrasse sur le toit, garage, piscine commune
$3,577
par mois
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Types de propriétés en Îles Canaries

villas

Caractéristiques des propriétés en Îles Canaries, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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