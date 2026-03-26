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Mountain View Maisons de ville à vendre en Campo de Gibraltar, Espagne

San Roque
10
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1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans San Roque, Espagne
Maison de ville 4 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 194 m²
Nombre d'étages 2
Opulente maison de ville nichée sur un terrain de golf avec grand jardin, terrasses et pisci…
$582,172
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Campo de Gibraltar, Espagne

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